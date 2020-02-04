Konya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı - Son Dakika

Konya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

7 saat önce

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sözde mahrem sorumlusu oldukları iddia edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı, System.String[]

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sözde mahrem sorumlusu oldukları iddia edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sözde mahrem sorumlusu oldukları öne sürülen toplam 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün sabah saatlerinde Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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