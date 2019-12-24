Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 7'si yakalandı.

Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 7'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, zanlıların yakalanması için Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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