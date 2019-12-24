Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında,... - Son Dakika

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Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında,...
5 saat önce
Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:12 Kaynak: AA
Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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