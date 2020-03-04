Konya merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika

Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 28 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 24'ü muvazzaf 37 şüpheliden 5'i daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 9'u tutuklanırken 19'u yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 18'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları öğrenildi.

Operasyon

Konya merkezli 24 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 25 Şubat'ta, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 23'ünü gözaltına almıştı.