Konya merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Konya merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına operasyon

6 saat önce

Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 37 zanlıdan 23'ü yakalandı.

Konya merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına operasyon, System.String[]

Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 37 zanlıdan 23'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu tamamı askeri personel 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılardan 21'inin muvazzaf, 16'sının ise daha önceden ihraç edilen askeri personel olduğu belirlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda, şüphelilerden 23'ü yakalandı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlıların Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığına yerleştirilen kripto FETÖ üyesi askerlerden olduğu kaydedildi.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı
CHP'li Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorusuna kızdı: Erdoğan'a sorabiliyor musun? EGM'den Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt Açıklaması İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya merkezli 24 ilde FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]