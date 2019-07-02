Konya merkezli 25 ilde FETÖ soruşturması: 40 yakalama kararı
55 dakika önce
Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:03
merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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