Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 25 ilde FETÖ soruşturması: 40 yakalama kararı
Son Dakika Ekonomi Haber

Konya merkezli 25 ilde FETÖ soruşturması: 40 yakalama kararı

55 dakika önce

Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya merkezli 25 ilde FETÖ soruşturması: 40 yakalama kararı, System.String[]
Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:03 
Konya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı! İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 09:58:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 25 ilde FETÖ soruşturması: 40 yakalama kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]