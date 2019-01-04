Konya Merkezli 26 İlde, Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına "Mahrem İmamlık" Yaptıkları İddia Edilen 60...
4 dakika önce
Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:10 Kaynak: AA
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