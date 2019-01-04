Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 26 İlde, Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına "Mahrem İmamlık" Yaptıkları İddia Edilen 60...

Konya Merkezli 26 İlde, Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına "Mahrem İmamlık" Yaptıkları İddia Edilen 60...

4 dakika önce

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Merkezli 26 İlde, Fetö'nün TSK'daki Mensuplarına
Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:10 Kaynak: AA

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