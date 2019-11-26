Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen...
Son Dakika Güncel Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen... - Son Dakika

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen...

6 saat önce

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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