Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 60 şüpheli...
Son Dakika Güncel Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 60 şüpheli...

Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 60 şüpheli...

1 saat önce

Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine

Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İncirlik'in kapısına kilit vur Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler sosyal medyada tartışma yarattı Tüzük ve program çalışmalarını sürdüren Davutoğlu Kasım'da, Babacan Aralık'ta partisini kuracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:39:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 60 şüpheli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]