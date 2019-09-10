Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 28 ilde fetö operasyonu 53 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

Konya merkezli 28 ilde fetö operasyonu 53 gözaltı kararı

42 dakika önce

Konya merkezli 28 ilde, FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 28 ilde fetö operasyonu 53 gözaltı kararı, System.String[]

Konya merkezli 28 ilde, FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltı kararları verildi. TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.


Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma... Ankara'da fetö soruşturmasında 82 gözaltı kararı İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 28 ilde fetö operasyonu 53 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]