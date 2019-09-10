Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 28 ilde fetö operasyonu 53 gözaltı kararı
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Konya merkezli 28 ilde fetö operasyonu 53 gözaltı kararı

1 saat önce

Konya merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu 53 gözaltı kararıKonya merkezli 28 ilde, FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu 53 gözaltı kararı

Konya merkezli 28 ilde, FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltı kararları verildi. TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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Haber Hasan DÖNMEZ- Mehmet IŞIK KONYA, (DHA) -

Konya merkezli 28 ilde fetö operasyonu 53 gözaltı kararı

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:30 Kaynak: DHA
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