Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 28 İlde 'Mahrem İmam' Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı

Konya Merkezli 28 İlde 'Mahrem İmam' Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı

21 dakika önce

KONYA merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Konya Merkezli 28 İlde 'Mahrem İmam' Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı, System.String[]
KONYA merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele; molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi,  asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 28 ilde eş zamanlı  operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:23 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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