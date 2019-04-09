Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 29 İlde, Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütün TSK'daki Mensuplarına...

Konya Merkezli 29 İlde, Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütün TSK'daki Mensuplarına...

1 saat önce

Konya merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Merkezli 29 İlde, Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütün TSK'daki Mensuplarına..., System.String[]
Konya merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:53 Kaynak: AA

Konya, TSK, Güncel
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