Konya Merkezli 29 İlde, Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütün TSK'daki Mensuplarına...
1 saat önce
Konya merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya
merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK
'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:53 Kaynak: AA
FETÖ'nün Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Davasında Ceza Yağdı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Amcasını Öldürüp Gömdü, 15 Yıl Ceza Aldı
TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu Videosu Dikkat Çekti