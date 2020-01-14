Konya merkezli 3 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 10 gözaltı - Son Dakika

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Konya merkezli 3 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 10 gözaltı
6 saat önce
Konya merkezli 3 ilde, FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:22 Kaynak: AA
Konya merkezli 3 ilde, FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.
Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest kalan şüphelilerden 4'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı bildirildi.
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