Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 12 Muvazzaf Asker Gözaltında

Konya Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 12 Muvazzaf Asker Gözaltında

20 dakika önce

KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Konya Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 12 Muvazzaf Asker Gözaltında, System.String[]
KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:43 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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