Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.
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