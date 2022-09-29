Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 muvazzaf asker serbest bırakıldı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest salıverildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edilen 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüpheliler, 26 Eylül'de Konya merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.
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