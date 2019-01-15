Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 31 İlde Askerlere Yönelik Fetö Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı

Konya Merkezli 31 İlde Askerlere Yönelik Fetö Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı

37 dakika önce

Konya merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Merkezli 31 İlde Askerlere Yönelik Fetö Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı, System.String[]
Konya merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Konya merkezli 31 ilde operasyon düzenlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında 32'si muvazzaf asker olduğu öğrenilen, 6'sı subay 44'ü astsubay toplamda 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar olduğu, şüphelilerin hastanede sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
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