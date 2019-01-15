Konya Merkezli 31 İlde, Fetö'nün TSK'daki Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında,...
1 saat önce
Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya
merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK
'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:00 Kaynak: AA
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