Konya Merkezli 32 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütle Bağlantılı Olduğu...
1 saat önce
Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya
merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:51 Kaynak: AA
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