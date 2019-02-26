Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 32 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütle Bağlantılı Olduğu...

Konya Merkezli 32 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütle Bağlantılı Olduğu...

1 saat önce

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Merkezli 32 İlde Fetö/pdy'ye Yönelik Soruşturma Kapsamında, Örgütle Bağlantılı Olduğu..., System.String[]
Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:51 Kaynak: AA

Konya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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