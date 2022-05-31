Konya merkezli 38 ilde Miras Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya merkezli 38 ilde Miras Operasyonu

31.05.2022 08:41

Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik, Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen Miras Operasyonu'nda 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik, Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen Miras Operasyonu'nda 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderen suç grubuna yönelik operasyon başlattı.

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç grubu üyeleri 1 yıl boyunca takip edildi. KOM ekiplerince sabah saatlerinde 38 ilde önceden belirlenen adreslere Miras Operasyonu düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Dört grup halinde çalışmışlar

KOM ekiplerinin çalışması sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığının ayrıntıları da belirlendi.

Grubun Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sit alanları ve höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan "kaçak kazıcıların" gün yüzüne çıkardığı tarihi eserlerin, söz konusu suç grubu adına faaliyet gösteren ve "toplayıcı" olarak nitelendirilen kişilerce alındığı tespit edildi.

Eserlerin, grubun elebaşı konumunda bulunan ve "pazarlamacı" olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerine "kuryeler" aracılığıyla gönderilerek satıldığı, suç gelirlerinin ise sisteme dahil olan kişilere paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.

Kurye ele verdi

Suç grubu içerisinde "kurye" konumunda bulunan tır şoförü, 1736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere'deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.

Diğer taraftan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun lideri konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen kişiye yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ile bu gruba menfaat sağlayanlar arasında paylaştırıldığı belirlendi.

Bizans dönemine ait mührün İsviçre'de satışı engellendi

Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün İsviçre'de faaliyet gösteren bir müzayede evinde 28 bin İsviçre Frangı ile açık artırmada satışa sunulduğunun tespit edilmesi üzerine devreye girilerek mührün satışı durduruldu.

Konya merkezli 38 ilde Miras Operasyonu
Konya merkezli 38 ilde Miras Operasyonu
Konya merkezli 38 ilde Miras Operasyonu
Konya merkezli 38 ilde Miras Operasyonu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Son Dakika! Konya merkezli 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'Miras' operasyonu başlatıldı Son Dakika! Konya merkezli 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik 'Miras' operasyonu başlatıldı Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya merkezli 38 ilde Miras Operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 08:56:08. #1.11#
SON DAKİKA: Konya merkezli 38 ilde Miras Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement