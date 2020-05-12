Konya merkezli 4 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Konya merkezli 4 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı silah kaçakçılığı operasyonunda, 46 silah ele geçirildi.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı silah kaçakçılığı operasyonunda, 46 silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo şirketi vasıtasıyla Akşehir ilçesinden İstanbul istikametine silah gönderildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları kargo aracında bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği buldu. Soruşturmayı genişleten polis, aynı gönderici ismiyle Adana, Kütahya ve İzmir'e de aynı anda kargo gönderimi yapıldığını tespit etti. Bu illerin emniyet müdürlükleriyle yapılan ortak çalışma sonucunda 44 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjörler ile pompalı tüfek ele geçirildi. Silahlarla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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