Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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