Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

6 saat önce

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve aralarında muvazzaf asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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