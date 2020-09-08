Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 askerden 4'ü, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 'örgütün abi ve imamları' tarafından ankesörlü telefonla arandığı tespit edilen, 3'ü muvazzaf, 7'si askeri öğrencilikten ayrılan 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bugün Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.