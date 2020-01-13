Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli ise aranıyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 'mahrem imamların' verdikleri ifadeler doğrultusunda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faliyet gösterdikleri öne sürülen, aralarında muvazzaf subaylar ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma 6 şüpheliyi yakalamak için operasyonu sürdürüyor.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
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