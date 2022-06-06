Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

06.06.2022 15:09
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerinde mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerinde mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 9 şüpheliyi yakalamak için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ettiği ve adreslerinde bulunamayan şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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