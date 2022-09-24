Operasyonda, sözde yönetici konumunda olan 5 şüpheli yakalandı, 3 zanlının ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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