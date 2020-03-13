Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen toplam 16 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 9 şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ettiği belirtildi. - KONYA