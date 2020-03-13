Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen toplam 16 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 9 şüphelinin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ettiği belirtildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Ahmet Nur Çebi: "Rekabet yurt dışıyla ise her Türk takımı önemli" Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]