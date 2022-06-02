Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

02.06.2022 11:20
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, sözde örgüt içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdikleri ve yetiştirdikleri elemanları kamu kurumlarına yerleştirerek devamlılığı sağlamaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, sözde örgüt içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdikleri ve yetiştirdikleri elemanları kamu kurumlarına yerleştirerek devamlılığı sağlamaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştiren şüpheli şahıslara yönelik 7 ilde iş zamanlı operasyon düzenledi. Konya merkezli İstanbul, Ankara, Bingöl, Hatay, Şanlıurfa ve Afyon illerinde düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda bir kısmı kamuda görev yapan, örgütle irtibat ve iltisakı ilk defa tespit edilen birçok şahıs tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklandı, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KONYA

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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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