Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

54 dakika önce

KONYA merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 18'i muvazzaf, 25 askerden 11'i gözaltına alındı, 14 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]
KONYA merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 18'i muvazzaf, 25 askerden 11'i gözaltına alındı, 14 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensupları tarafından ankesörlü telefonla periyodik ve ardışık olarak arandığı ileri sürülen 18'i muvazzaf 25 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararları üzerine bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 14 şüpheli ise aranıyor. 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:48 Kaynak: DHA
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