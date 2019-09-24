Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 7'sini yakaladı.

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