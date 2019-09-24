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Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

15 dakika önce

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 muvazzaf askerden 7'si yakalandı.

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 muvazzaf askerden 7'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 12 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 7'sini yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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