Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu "mahrem abi" tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 13'ünü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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