Konya merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması

Konya merkezli 7 ildeki operasyonda FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen şüphelilerden 8'inin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 zanlıdan 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi.
Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 Eylül'de örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 12 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanmıştı.