9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
15.12.2020 11:05
KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 4'ü kamu çalışanı 15 kişiden 11'i gözaltına alındı.
KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 4'ü kamu çalışanı 15 kişiden 11'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü kamu çalışanı 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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