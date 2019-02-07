Konya Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1 astsubay ile askeri öğrenciyken ihraç edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1 astsubay ile askeri öğrenciyken ihraç edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin, halen görevde olan 1 astsubay ve askeri öğrenciyken ihraç edilen 9 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 10 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi. - KONYA

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