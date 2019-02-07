Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Konya Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

6 dakika önce

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1 astsubay ile askeri öğrenciyken ihraç edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Konya merkezli 9 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1 astsubay ile askeri öğrenciyken ihraç edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin, halen görevde olan 1 astsubay ve askeri öğrenciyken ihraç edilen 9 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 10 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa
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