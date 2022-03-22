Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Son Dakika

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen farklı meslek gruplarından toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1'i avukat, 1'i ihraç edilen komiser yardımcısı, 2'si öğretmen, 1'i mühendis, 1'i memur, 1'i hemşire ve 7'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği, firari şahıslar hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KONYA