Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

22.03.2022 09:48
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen farklı meslek gruplarından toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen farklı meslek gruplarından toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1'i avukat, 1'i ihraç edilen komiser yardımcısı, 2'si öğretmen, 1'i mühendis, 1'i memur, 1'i hemşire ve 7'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği, firari şahıslar hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KONYA

YORUMLAR
500
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı Son dakika haber... FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı Son dakika haber... FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Konya, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalan hırsızın sabıkası kabarık çıktı!
09:31 Yasak Elma son bölümde neler oldu? Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazandı
09:22 Putin duymasın! Rus gazetesi yanlışlıkla Ukrayna'da kaç askerlerinin öldüğünü yayınladı
09:19 Yarışmacının cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım
09:10 Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor
08:58 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapıldı
08:43 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
08:37 AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünün önüne geçecek çözüm
08:34 ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi
08:17 Savaşta 27. gün: Suikast timi hazırlayarak Zelenski'yi hedef alan şahıs yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 10:02:07. #1.13#
SON DAKİKA: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement