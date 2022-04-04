Son dakika haberi! 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi! 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

04.04.2022 13:36
Son dakika haberi! 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Son dakika haberlerine göre Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, sözde örgüt içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen farklı meslek gruplarına düzenlenen operasyonlarda toplam 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, sözde örgüt içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen farklı meslek gruplarına düzenlenen operasyonlarda toplam 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu çerçevede, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yönetici konumunda olan, gizlilik çerçevesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanları yerleştiren şüpheli şahıslara yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 14 şüpheliye yönelik Konya merkezli İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep, Adana, Sivas, Bursa, Samsun, Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

104 ŞAHSIN ÖRGÜTLE İRTİBATI VE İLTİSAKI İLK KEZ DEŞİFRE EDİLDİ

Öte yandan, şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler neticesinde bir kısmı kamuda görev yapan ve örgütte yönetici konumda olan 104 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şahıstan 1'i tutuklandı. 2 şahsın adli kontrol, 9 şahsın ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İbrahim Yetkin/ İHA)

Son dakika haberi! 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

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Kaynak: İHA

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