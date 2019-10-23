Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

1 saat önce

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı, System.String[]

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi - imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği, diğer şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(İHA)

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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