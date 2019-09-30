Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf asker 11 gözaltı kararı
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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf asker 11 gözaltı kararı

2 saat önce

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) içerisinde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf asker 11 gözaltı kararı, System.String[]

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) içerisinde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içerisinde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(İHA)

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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