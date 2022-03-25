Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

25.03.2022 14:05
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.

KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 12 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması yönelik soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 9 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 9'u, gözaltına alınırken, 3'ünün ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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