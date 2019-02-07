Son Dakika Haberleri: Konya Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Konya Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Merkezli 9 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, biri muvazzaf 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlılardan 9'unun, askeri okullarda öğrenciyken daha önce ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:51 Kaynak: AA

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