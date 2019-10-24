Son Dakika Haberleri: Konya merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Konya merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu

Konya merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu

1 saat önce

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 4'ü daha yakalandı.

Konya merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 4'ü daha yakalandı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı ise 15'e yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 kişiden 11'ini gözaltına almıştı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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