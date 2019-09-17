Son Dakika Haberleri: Konya merkezli ByLock operasyonu: 29 gözaltı kararı
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Konya merkezli ByLock operasyonu: 29 gözaltı kararı

59 dakika önce

- Konya merkezli ByLock operasyonu: 29 gözaltı kararıKONYA - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 29...

- Konya merkezli ByLock operasyonu: 29 gözaltı kararı

KONYA - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve "Bylock" programı kullandıkları ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen öğretmen, avukat, doktor gibi farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 10'u kadın 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli Eskişehir, İstanbul, Erzurum ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya merkezli ByLock operasyonu: 29 gözaltı kararı

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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