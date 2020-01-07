Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı ve kriptolu haberleşme aracı "Bylock" programı kullandıkları ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen farklı meslek gruplarından, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KONYA