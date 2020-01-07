Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı ve kriptolu haberleşme aracı "Bylock" programı kullandıkları ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen farklı meslek gruplarından, aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi
15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı Eşini sokak ortasında döven adam tahliye edildi Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
16:53 AB, İran krizinde ara bulucu olmak istiyor - Son Dakika Haber
16:52 1 ayda 'kapora' adı altında 100 bin liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi - Son Dakika Haber
16:52 Gasp yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber
16:50 Karısını sokak ortasında döven şahıs yeniden serbest bırakıldı - Son Dakika Haber
16:49 Denizli'de asayiş olaylarına karışan 54 şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
16:24 Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi - Son Dakika Haber
16:13 Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 17:02:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]