Son Dakika Haberleri: Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 gözaltı

Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 gözaltı

7 saat önce

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinesözde Mahrem İmamlık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri personeline


sözde Mahrem İmamlık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde Mahrem İmamlık yaptıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:07 Kaynak: İHA
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