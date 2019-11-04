Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 gözaltı

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri personeline



sözde Mahrem İmamlık yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde Mahrem İmamlık yaptıkları belirlenen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. - KONYA