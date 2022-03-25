Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

25.03.2022 11:57
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü soruşturması çerçevesinde Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda TSK içerisindeki askeri mahrem ve rehberlik yapılanmada faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan baskınlarda 12 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. - KONYA

Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya merkezli FETÖ'nün mahrem ve rehberlik yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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