Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

10.05.2022 09:43
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 1 muvazzaf, 2 emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500
Adana'da FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 6 yıl 3 ay hapis Adana'da FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 6 yıl 3 ay hapis Son dakika haberi... Konya merkezli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberi... Konya merkezli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:40 Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:36 Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement