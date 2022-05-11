Konya merkezli "FETÖ'nün yeniden yapılanması" operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya merkezli iki ilde, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Yeniden yapılandıktan sonra "gaybubet" olarak bilinen hücre evlerinde gizlenen örgüt üyelerinin, daha önceden haklarında işlem yapılan FETÖ mensupları ile yakınlarına para yardımı yaptığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 aylık çalışmanın ardından Konya ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli ülkelere ait yüksek miktarda döviz, propaganda amaçlı kullanılan örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Örgüt içi yeni haberleşme programı kullanmışlar

Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçıların da bulunduğu 24 şüphelinin, örgütte "mahrem" hizmetlerde görev aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, finansman sağlamak için "mütevelli" adı verilen esnafla kısa süren görüşmeler yaptığı, tedarik edilen parayı da haklarında işlem yapılan FETÖ mensupları veya yakınlarına sokak, park gibi kalabalık ortamlarda verdiği tespit edildi.

Ayrıca yakalanan şüphelilerden 5'inin, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu, başka soruşturmalardan firari olarak arandıkları belirtildi.

Örgüt adına faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen firari mahrem sorumlularının kullandıkları internet tabanlı haberleşme programının, 10 dakikada silinebilir özellikte olduğu belirlendi.