Konya Merkezli Fetö Operasyonu: 12 Askere Gözaltı
27 dakika önce
Konya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Konya
merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
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